انخفاض أسعار الذهب في بغداد واستقرارها في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (18 آب 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 363 الف دينار، وسعر الشراء 359 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 368 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 323 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 319 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 365 الف دينار و 375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 325 الفاً و 335 الف دينار.

فيما شهدت اسعار الذهب اربيل استقرارا في أسواقها حيث بلغ سعر البيع:

مثقال ذهب عيار 24 ب 425.000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 22 ب 390.000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 21 ب 380.000 دينار عراقي

مثقال ذهب عيار 18 ب 320.000 دينار عراقي

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).