انخفاض أسعار الذهب في بغداد واستقرارها في أربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي"، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 611 ألف دينار، وسعر الشراء 607 آلاف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 581 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 577 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 610 آلاف دينار و620 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي تراوح بين 580 ألفا و590 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل استقراراً أيضاً، حيث بلغ سعر بيع الذهب عيار 24، 715 ألف دينار، وعيار 21، 625 ألف دينار، وعيار 18، 535 ألف دينار.