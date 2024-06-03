انخفاض أسعار الذهب في بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، يوم الاثنين، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 474 ألف دينار، وسعر الشراء 470 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 444 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 440 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 475 ألفاً و485 ألف دينار، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 445 ألفاً و455 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل مثقال الذهب عيار 24 سعر بيع بلغ 550 ألف دينار، وعيار 22 سعر بيع 500 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 480 ألف دينار، وعيار 18 سعر بيع 410 ألف دينار.