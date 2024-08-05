انخفاض أسعار الذهب في بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، يوم الاثنين، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 516 ألف دينار، وسعر الشراء 512 ألف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 486 ألفاً، وبلغ سعر الشراء 482 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 520 ألفاً، و525 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع لمثقال الذهب العراقي بين 490 ألفاً و500 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجل الذهب عيار 24 سعر بيع 588 ألف دينار، وعيار 22 سعر بيع 540 ألف دينار، وعيار 21 سعر بيع 515 ألف دينار، وعيار 18 بيع 440 ألف دينار.