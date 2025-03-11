انخفاض أسعار الذهب في بغداد واستقرارها بأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في أسواق بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 600 ألف دينار، وسعر الشراء 596 ألف دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 570 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 566 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 600 ألف دينار و610 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 570 ألفاً و580 ألف دينار .

أما أسعار الذهب في أربيل، فقد سجل استقراراً، حيث بلغ سعر عيار 24 بيع، 700 ألف دينار، وعيار 22 بيع، 642 ألف دينار، وعيار 21 بيع، 613 ألف دينار، وعيار 18 بيع، 525 ألف دينار.