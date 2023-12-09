انخفاض أسعار الذهب في بغداد واستقرارها باربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (9 كانون الأول 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 442 الف دينار، وسعر الشراء 438 الف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 412 الف دينار، وبلغ سعر الشراء408 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 445 الف دينار و455 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 420 الفاً و 430 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 515 الف دينار ، وسجل عيار 22 بيع 475 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 455 الف دينار، وعيار 18 بيع 395 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.