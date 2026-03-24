انخفاض أسعار الذهب في بغداد وارتفاعها في أربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب الأجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت، صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 962 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 958 ألف دينار، بعد أن كانت أسعار البيع قبل إغلاق عطلة العيد قد سجلت مليوناً و21 ألف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 932 ألف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 928 ألف دينار.

وفي ما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 965 ألف دينار و975 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 935 ألف دينار و945 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت أسعار الذهب ارتفاعاً، حيث بلغ سعر بيع عيار 22، مليوناً و23 ألف دينار، وعيار 21 بلغ 977 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 سعر بيع قدره 834 ألف دينار.

ويُسعَّر الذهب لدى الصاغة وفق معادلة حسابية يدخل فيها سعر الأونصة عالمياً وسعر صرف الدولار محلياً.