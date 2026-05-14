انخفاض أسعار الذهب في بغداد وارتفاعها بأربيل

شفق نيوز- بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الأسواق المحلية ببغداد، يوم الخميس، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 1.012 مليون دينار، وسعر الشراء 1.008 مليون دينار، فيما سجلت أسعار يوم أمس الأربعاء 1.015 مليون دينار.

وأشار مراسل الوكالة، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 982 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 978 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 1.015 مليون دينار و1.025 مليون دينار، فيما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 985 ألف دينار و995 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في أربيل فقد سجلت ارتفاعاً طفيفاً، حيث بلغ سعر عيار 22 سعر بيع 1.050 مليون دينار، وعيار 21 سعر بيع 1.003 مليون دينار، وعيار 18 سعر بيع 860 ألف دينار.

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في 21 كانون الثاني/ يناير 2026 حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة في عملية حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.