انخفاض أسعار الذهب في بغداد وارتفاعها بأربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب العراقي والأجنبي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، يوم الأربعاء، فيما ارتفعت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي427 ألف دينار، وسعر الشراء 423 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 397 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 393 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 430 ألف دينار و440 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 400 ألف دينار و410 الآف دينار.

وفي أربيل سجل سعر مثقال الذهب عيار 24 سعر بيع بلغ 503 آلاف دينار، وعيار 21 سعر بيع 443 ألف دينار، والمثقال عيار 18 سعر بيع 383 ألف دينار.