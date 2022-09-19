انخفاض أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 342 الف دينار، وسعر شراء 338 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاحد 344 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 312 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 308 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 340 الف دينار و 350 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 310 آلاف و 320 الف دينار.

فيما شهدت أسعار الذهب اربيل انخفاضا في أسواقها، حيث بلغ سعر البيع وفق التسعيرة للذهب حسب نقابة الصياغ

مثقال ذهب عيار 24 بـ 395 الف دينار

مثقال ذهب عيار 21 بـ 355 ألف دينار

مثقال ذهب عيار 18 بـ 300 الف دينار

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمس غرامات.