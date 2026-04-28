انخفاض أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار الذهب "العراقي والأجنبي"، الثلاثاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد وأربيل، عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 1.005 مليون دينار، فيما بلغ سعر الشراء 1.001 مليون دينار، بعد أن سجل سعر البيع أمس الاثنين 1.025 مليون دينار.

وأشار إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 975 ألف دينار، فيما سجل سعر الشراء 971 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 1.005 و1.015 مليون دينار، بينما تراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 975 ألف دينار و985 ألف دينار.

أما في أربيل، فقد سجلت الأسعار انخفاضاً أيضاً، إذ بلغ سعر بيع عيار 22 نحو 1.050 مليون دينار، وعيار 21 نحو 1.002 مليون دينار، فيما بلغ سعر بيع عيار 18 نحو 859 ألف دينار.

ويُسعّر الذهب لدى الصاغة وفق معادلة حسابية يدخل فيه سعر الأونصة عالمياً مع سعر الدولار محلياً.

يشار إلى أن سعر الذهب عيار 21 كان قد تجاوز في (21 كانون الثاني 2026) حاجز المليون دينار وذلك للمرة الأولى في الأسواق المحلية العراقية.