انخفاض أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، صباح اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 469 الف دينار، وسعر الشراء 465 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 439 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 435 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب للمفرد في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 470 الف دينار و475 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 440 الفاً و450 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 540 الف دينار، وعيار 22 بيع 500 الف دينار، وعيار 21 بيع 475 الف دينار ، وعيار 18 بيع 410 الاف دينار.