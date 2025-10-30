انخفاض أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز- بغداد/ اربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، صباح اليوم الخميس، بحسب مراسلي وكالة شفق نيوز.

وسجلت أسعار بيع الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في بغداد، للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي 785 الف دينار، وسعر الشراء 781 ألف دينار، مقارنة بسعر أمس الاربعاء 793 ألف دينار .

كما سجل سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي عند 755 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 751 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة للمفرد، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 790 الفا و 800 ألف دينار، وبيع مثقال الذهب العراقي بين 760 الفا 770 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت انخفاضا ايضا حيث بلغ عيار 22 للبيع 833 الف دينار، وعيار 21 للبيع 795 الف دينار، وعيار 18 للبيع 682 الف دينار .