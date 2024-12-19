انخفاض أسعار الذهب في بغداد واربيل بالتزامن مع تراجع الدولار

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس (19 كانون الأول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 558 الف دينار، وسعر الشراء 554 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 528 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 524 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 560 الف دينار و 570 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 530 الفا و 540 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 645 الف دينار، وعيار 21 بيع 565 ألف دينار، وعيار 18 بيع 485 ألف دينار.

وانخفضت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، صباح اليوم الخميس، في أسواق بغداد وأربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الدولار انخفضت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في بغداد لتسجل 150950 ديناراً مقابل كل 100 دولار، فيما سجلت صباح أمس الأربعاء 151150 ديناراً مقابل 100 دولار.