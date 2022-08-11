انخفاض أسعار الذهب في بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بشكل طفيف بالعاصمة بغداد، وكذلك في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 370 الف دينار، وسعر الشراء 366 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 371 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 330 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 326 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و 380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و 340 الف دينار.

وشهدت اسعار الذهب في اسواق اربيل انخفاضا طفيفا ايضا، حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بـ 427.000 الف دينار عراقي، ومثقال ذهب عيار 22 بـ 390.000 الف دينار، ومثقال ذهب عيار 21 ب 380.000 الف دينار، ومثقال ذهب عيار 18 بـ 320.000 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).