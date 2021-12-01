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انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-01T08:22:53+0000
انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والمحلي بشكل طفيف في الأسواق العراقية يوم الأربعاء.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 367 الف دينار، وسعر الشراء 363 الفاً، فيما كان سعر البيع للمثقال الواحد ليوم امس الثلاثاء 368 الف دينار.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 337 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 333 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

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