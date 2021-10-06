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انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-10-06T08:21:03+0000
انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ عاودت أسعار الذهب الأجنبي والحلي، الانخفاض مرة أخرى، يوم الأربعاء، في الأسواق العراقية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 360 الف دينار، بعد ان سجلت 361 الف دينار يوم امس الثلاثاء، فيما بلغ سعر الشراء 356 الفاً. 

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 330 الف دينار، بعد ان سجل 331 الف دينار يوم امس الثلاثاء، في حين بلغ سعر الشراء 326 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 360 الف دينار و365 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و335 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

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