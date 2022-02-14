سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-02-14T09:33:02+0000
انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والمحلي، يوم الاثنين، في الأسواق العراقية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 381 الف دينار، وسعر الشراء 377 الفاً، فيما سجل سعر البيع يوم امس الاحد 382 الف دينار للمثقال الواحد.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 351 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 347 ألفا. 

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 350 الفاً و360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.

related

انخفاض اسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2022-01-03 09:13:26
انخفاض اسعار الذهب في الاسواق العراقية

انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-10-06 08:21:03
انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

استقرار أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2022-01-24 08:52:12
استقرار أسعار الذهب في الأسواق العراقية

انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-12-01 08:22:53
انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

تراجع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2021-11-24 07:47:38
تراجع أسعار الذهب في الأسواق العراقية

تعرّف على أسعار الذهب في العراق ليوم الأربعاء

Date: 2021-11-10 08:21:50
تعرّف على أسعار الذهب في العراق ليوم الأربعاء

أسعار الذهب تواصل الصعود في الأسواق العراقية

Date: 2021-07-14 08:22:57
أسعار الذهب تواصل الصعود في الأسواق العراقية

لليوم الثاني.. استقرار أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Date: 2022-01-31 09:37:31
لليوم الثاني.. استقرار أسعار الذهب في الأسواق العراقية