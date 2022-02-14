انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والمحلي، يوم الاثنين، في الأسواق العراقية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 381 الف دينار، وسعر الشراء 377 الفاً، فيما سجل سعر البيع يوم امس الاحد 382 الف دينار للمثقال الواحد.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 351 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 347 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 350 الفاً و360 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.