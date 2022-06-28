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انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-06-28T09:52:36+0000
انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية اليوم الثلاثاء، (28 حزيران 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 375 الف دينار، وسعر الشراء 371 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 377 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 335 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 331 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 375 الف دينار و 385 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و 345 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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