انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الثلاثاء، (7 حزيران 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 380 الف دينار، وسعر الشراء 376 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 382 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 340 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 336 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و390 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).