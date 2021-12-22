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انخفاض أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2021-12-22T09:11:17+0000
انخفاض أسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الاربعاء (22 كانون الاول 2021).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت، اليوم، سعر  بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 365 الف دينار، و سعر شراء بلغ 361 الفاً.

وكانت اسعار الذهب ليوم امس الثلاثاء قد سجلت سعر بيع بلغ 367 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضاً ايضاً عند 335 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 331 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 365 الف دينار و 370 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 335 الفاً و 330 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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