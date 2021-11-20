انخفاض أسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب العراقي والاجنبي، يوم السبت، في الأسواق المحلية العراقية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد، سجلت سعر بيع بلغ 379 الف دينار للمثقال الواحد من عيار 21 للذهب الخليجي والتركي والأوروبي، وسعر 375 الف دينار للشراء، فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس الماضي 383 الف دينار للمثقال الواحد.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 349 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 345 ألف دينار.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 380 الف دينار و385 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 350 الفاً و355 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.