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انخفاض أسعار الذهب في الاسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-03-19T09:42:58+0000
انخفاض أسعار الذهب في الاسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم السبت (19 اذار 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 392 الف دينار، وسعر الشراء 388 الفاً، بعد ان سجلت اسعار البيع ليوم الخميس الماضي 395 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 352 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 348 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 395 الف دينار  و 405 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 350 الفاً و 360  الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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