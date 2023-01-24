انخفاض أسعار الذهب في اسواق بغداد وكوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 427 الف دينار، وسعر شراء 423 الف دينار، فيما كانت الاسعار صباح امس الاحد 434 الف دينار للمثقال .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 397 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 393 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 430 الف دينار و 440 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 400 الفاً و 410 ألاف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت انخفاضا أيضا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 500 الف دينار، وسجل عيار 22 بيع 460 الف دينار وسجل عيار 21 للبيع 440 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 للبيع 375 ألف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).