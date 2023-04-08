انخفاض أسعار الذهب في اسواق بغداد واربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، وفي اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 417 الف دينار، وسعر الشراء 413 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم الخميس 422 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 387 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 383 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 قد تراوح بين 420 الف دينار و 430 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 390 الفاً و 400 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل انخفاضا أيضا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 383 الف وسجل عيار 21 بيع 428 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 363 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).