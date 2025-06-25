انخفاض أسعار الذهب بأسواق بغداد و استقرارها في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ( 25 حزيران/يونيو 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 660 الف دينار، وسعر الشراء 656 دينار . فيما سجلت أمس الثلاثاء 664 ألف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 630 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 626 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 660 الف و 670 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 630 الفا و 640 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا حيث بلغ عيار 22 بيع 690 ألف دينار، وعيار 21 بيع 660 ألف دينار، وعيار 18 بيع 565 ألف دينار.