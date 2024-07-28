انخفاض أسعار الذهب بأسواق بغداد و استقرارها في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و استقرت اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (28 تموز 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 495 الف دينار، وسعر الشراء 491 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 466 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 462 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 495 الف دينار 505 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 465 ألفا و 475 ألف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 577 ألف دينار، وعيار 21 بيع 505 آلاف دينار، وعيار 18 بيع 433 ألف دينار.