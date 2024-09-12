انخفاض أسعار الذهب بأسواق بغداد و ارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الاسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس (12 أيلول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 530 الف دينار، وسعر الشراء 526 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 500 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 496 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 530 الف دينار540 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 500 الف و 510 آلاف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 610 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 535 ألف دينار، وعيار 18 بيع 460 الف دينار.