انخفاض أسعار الذهب بأسواق بغداد و ارتفاعها في اربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، (25 أيلول 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 746 الف دينار، وسعر الشراء 742 الف دينار، فيما سجل امس الاربعاء 755 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 716 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 712 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 745 الف دينار و 755 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 715 الفا و 725 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا طفيفا حيث بلغ عيار 22 بيع 798 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 762 ألفاً، وعيار 18 بيع 653 ألف دينار.