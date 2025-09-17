انخفاض أسعار الذهب بأسواق بغداد و ارتفاعها في اربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، (17 ايلول 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 738 الف دينار، وسعر الشراء 734 الف دينار، فيما سجلت امس الثلاثاء 743 الفاً.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 708 آلاف دينار، وبلغ سعر الشراء 704 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 740 الف دينار و 750 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 710 آلاف و 720 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا حيث بلغ عيار 22 بيع 775 ألف دينار، وعيار 21 بيع 740 ألف دينار، وعيار 18 بيع 635 ألف دينار.