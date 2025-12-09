انخفاض أسعار الذهب بأسواق بغداد واستقرارها في أربيل

شفق نيوز - بغداد / أربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي، يوم الثلاثاء، في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 843 ألف دينار، وسعر الشراء 839 ألفاً، فيما سجلت يوم أمس الاثنين 847 ألف دينار.

وأشار مراسلنا إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل 813 ألف دينار، وبلغ سعر الشراء 809 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 845 الفا، و 855 ألف دينار، فيما يتراوح سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 815 ألفاً و 825 ألف دينار.

أما أسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا ،حيث بلغ سعر عيار 22 بيع 883 ألف دينار، وعيار 21 بيع 843 الفاً، وعيار 18 بيع 723 ألف دينار.