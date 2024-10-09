انخفاض أسعار الذهب بأسواق بغداد واستقرارها في أربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، و استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء (9 تشرين الأول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 560 الف دينار، وسعر الشراء 556 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 530 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 526 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 560 الف دينار 570 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 530 الفا و 540 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 675 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 590 ألف دينار، وعيار 18 بيع 505 آلاف دينار .