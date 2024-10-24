انخفاض أسعار الذهب بأسواق بغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الخميس (24 تشرين الأول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 584 الف دينار، وسعر الشراء 580 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 554 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 550 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 585 الف دينار 595 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 555 الفا و 565 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 690 ألف دينار ، وعيار 21 بيع 603 آلاف دينار، وعيار 18 بيع 517 ألف دينار .