انخفاض أسعار الذهب بأسواق بغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقر في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاحد، (2 آذار/مارس 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 590 الف دينار، وسعر الشراء 586 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 560 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 556 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 590 الف دينار ، 600 ألف، البيع مثقال الذهب العراقي بين 560 الفا و 570 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل استقرارا حيث سجل الذهب عيار 24 بيع 685 ألف دينار، وعيار 22 بيع 628 ألف دينار، وعيار 21 بيع 600 الف دينار وعيار 18 بيع 515 ألف دينار.