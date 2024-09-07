انخفاض أسعار الذهب بأسواق بغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في اسواق المحلية بالعاصمة بغداد، و استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت (7 أيلول 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 526 الف دينار، وسعر الشراء 522 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 496 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 492 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 530 الف دينار 540 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 500 الف و 510 آلاف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل الذهب عيار 24 بيع 605 آلاف دينار، وعيار 21 بيع 530 ألف دينار، وعيار 18 بيع 455 ألف دينار.