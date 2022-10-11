انخفاض أسعار الذهب بأسواق بغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (11 تشرين الأول 2022).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 342 الف دينار، وسعر الشراء 338 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاثنين 346 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 312 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 308 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 345 الف دينار و 355 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 310 آلاف و 325 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع المثقال ذهب عيار 24 بـ 405 آلاف دينار، وبلغ سعر مثقال ذهب مثقال ذهب عيار 21 ب 360 الف دينار، وبلغ سعر مثقال ذهب عيار 18 ب 305 آلاف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.