انخفاض أسعار الذهب بأسواق بغداد وارتفاعها في أربيل

شفق نيوز - بغداد / اربيل

انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ،اليوم الخميس ( 14 آب/أغسطس 2025).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 665 الف دينار، وسعر الشراء 661 الف دينار، فيما سجلت امس الاربعاء668 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراق سجل عند 635 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 631 الفاً .

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 665 الف و 675 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 635 الفا و 645 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا حيث بلغ عيار 22 بيع 698 ألف دينار، وعيار 21 بيع 667 ألف دينار، وعيار 18 بيع 572 ألف دينار .