انخفاض أسعار الذهب بأسواق بغداد وارتفاعها في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت الاسعار في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، (19 نيسان 2023).

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 400 الف دينار، وسعر الشراء 396 الف دينار، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 405 آلاف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 370 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 366 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 400 الف دينار و 410 آلاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 370 الفاً و 380 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل ارتفاعا حيث سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 470 الفاً، وسجل مثقال ذهب عيار 22 بيع 435 الف دينار، فيما سجل عيار 21 بيع 420 الف دينار وسجل عيار 18 بيع 355 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).