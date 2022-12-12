انخفاض أسعار الذهب ببغداد واستقرارها في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكلة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 375 الف دينار، وسعر الشراء 371 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 345 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 341 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 375 الف دينار و 385 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 345 الفاً و 355 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 سعر بيع 435 ألف دينار، وسجل عيار 22 سعر بيع 400 ألف دينار، وسجل عيار 21 سعر بيع 385 ألف دينار، فيما سجل عيار 18 سعر بيع 330 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).