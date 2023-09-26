انخفاض أسعار الذهب ببغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، (26 أيلول 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 414 الف دينار، وسعر الشراء 410 آلاف دينار .

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 384 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 380 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 415 الف دينار و 425 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 385 الفاً و 400 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجلت استقرارا حيث بلغ سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 485 الف دينار، وسجل عيار 21 بيع 425 الف دينار، وعيار 18 بيع 365 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات.