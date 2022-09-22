انخفاض أسعار الذهب ببغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" بشكل طفيف في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر وسط العاصمة ‍‍بغداد سجلت، اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 341 الف دينار، وسعر الشراء 337 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 342 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 311 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 307 آلاف.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 345 الف دينار و 355 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 315 الفاً و 325 الف دينار.

فيما شهدت أسعار الذهب بمدينة اربيل استقرارا في أسواقها حيث بلغ سعر البيع، وفق تسعيرة نقابة الصياغ:

مثقال ذهب عيار 24 بـ 395 ألف

مثقال ذهب عيار 21 بـ 355 ألف

مثقال ذهب عيار 18 بـ 300 ألف

ويساوي المثقال الواحد من الذهب خمسة غرامات