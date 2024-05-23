انخفاض أسعار الذهب ببغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد ، و استقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، (23 أيار 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 480 الف دينار، وسعر الشراء 476 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند 450 الف دينار، وبلغ سعر الشراء446 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 485 الف دينار و 495 ألفاً ، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 455 الفاً و465 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 565 الف دينار ، وعيار 21 بيع 495 ألف دينار ، وعيار 18 بيع 425 ألف دينار.