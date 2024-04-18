انخفاض أسعار الذهب ببغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، واستقرت في اربيل عاصمة اقليم كوردستان ، اليوم الخميس ،(18 نيسان 2024).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 494 الف دينار، وسعر الشراء 490 الف دينار.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل عند464 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 460 الفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 495 الف دينار و500 ألف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 465 الفاً و475 الف دينار .

اما اسعار الذهب في اربيل فقد سجل سعر بيع مثقال الذهب عيار 24 بيع 565 الف دينار ، وعيار 22 بيع 520 الف دينار ، وعيار 21 بيع 500 الف دينار ، وعيار 18 بيع 435 الف دينار.