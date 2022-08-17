انخفاض أسعار الذهب ببغداد واستقرارها في اربيل

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما استقرت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 368 الف دينار، وسعر الشراء 364 الفاً، فيما كانت اسعار البيع ليوم امس الثلاثاء 370 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 328 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 324 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و 380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و 340 الف دينار.

وفي اربيل، شهدت أسعار الذهب استقرارا في أسواقها، حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بـ 425 ألف دينار، ومثقال ذهب عيار 22 بـ 390 ألف دينار، ومثقال ذهب عيار 21 بـ 380 الفاً، ومثقال ذهب عيار 18 بـ 320 الفاً.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).