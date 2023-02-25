انخفاض أسعار الذهب ببغداد وارتفاعه في كوردستان

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، فيما ارتفعت في اسواق اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم السبت، (25 شباط 2023).

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي بلغ 385 الف دينار، وسعر الشراء 381 الف دينار، فيما كانت الاسعار ليوم الخميس الماضي 389 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 355 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 351 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 385 الف دينار و 395 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و 365 الف دينار.

اما اسعار الذهب في اربيل فقد شهدت ارتفاعا حيث بلغ سعر بيع مثقال ذهب عيار 24 بيع 455 ألف دينار، وسجل عيار 22 بيع 425 ألف دينار، وسجل عيار 21 بيع 410 الف دينار، فيما سجل عيار 18 بيع 350 الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب( خمسة غرامات).