انخفاض أسعار الذهب ببغداد وارتفاعها في أربيل

شفق نيوز– بغداد/ أربيل

انخفضت أسعار الذهب "الأجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، في حين ارتفعت الأسعار في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، اليوم الاثنين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة بشارع النهر في بغداد سجلت صباح اليوم سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوروبي عند 670 ألف دينار، وسعر الشراء 666 ألف دينار، مقابل 682 ألف دينار سعر البيع يوم الأحد الماضي.

وأشار إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي بلغ 640 ألف دينار، وسعر الشراء 636 ألف دينار.

وفي محال الصاغة، تراوح سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 بين 670 ألفاً و680 ألفاً ديناراً، بينما كان سعر بيع مثقال الذهب العراقي بين 640 ألفاً و650 ألفاً ديناراً.

أما في أربيل، فقد سجل الذهب ارتفاعاً حيث بلغ سعر بيع عيار 22 حوالي 702 ألف دينار، وعيار 21 عند 670 ألف دينار، وعيار 18 عند 575 ألف دينار.