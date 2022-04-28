سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-28T09:28:42+0000
انخفاض أسعار الذهب في الأسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية، اليوم الخميس.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 386 الف دينار، وسعر شراء 382 الفاً، فيما سجلت اسعار البيع ليوم امس الاربعاء 389 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضاً أيضاً عند 346 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 342 ألفاً.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فأن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 390 الف دينار  و400 ألف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 350 الفاً و 360  الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

 

related

ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2022-02-19 09:54:23
ارتفاع طفيف بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

ارتفاع جديد في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-07-08 07:51:10
ارتفاع جديد في اسعار الذهب في الاسواق العراقية

سعر الذهب يستقر قرب أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع

Date: 2022-01-10 05:38:25
سعر الذهب يستقر قرب أدنى مستوى منذ ثلاثة أسابيع

أسعار الذهب ترتفع مدعومة بضعف الدولار

Date: 2021-09-03 09:56:57
أسعار الذهب ترتفع مدعومة بضعف الدولار

هو الاكبر خلال عامين ونصف.. الذهب بصدد تسجل أكبر انخفاض أسبوعي

Date: 2019-11-08 11:45:09
هو الاكبر خلال عامين ونصف.. الذهب بصدد تسجل أكبر انخفاض أسبوعي

أسعار الذهب تتراجع مع ثقل الدولار الأمريكي

Date: 2022-04-19 06:45:53
أسعار الذهب تتراجع مع ثقل الدولار الأمريكي

انخفاض بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

Date: 2021-12-02 09:06:01
انخفاض بأسعار الذهب في الاسواق العراقية

الذهب يلتحق بالدولار ويرتفع في الأسواق العراقية

Date: 2021-04-01 07:29:19
الذهب يلتحق بالدولار ويرتفع في الأسواق العراقية