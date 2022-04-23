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انخفاض أسعار الذهب بالأسواق العراقية

Category: اقتصـاد

Date: 2022-04-23T08:29:37+0000
انخفاض أسعار الذهب بالأسواق العراقية

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب "الاجنبي والعراقي" في الأسواق المحلية ، اليوم السبت.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي بلغ 396 الف دينار، وسعر شراء 392 الفاً، فيما سجلت اسعار البيع ليوم الخميس 398 الف دينار للمثقال الواحد.

وأشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا أيضاً عند 356 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 352 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 395 الف دينار  و405 االاف، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 355 الفاً و 365  الف دينار.

ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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