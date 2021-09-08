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انخفاض أسعار الذهب الأجنبي والمحلي في العراق

Category: اقتصـاد

Date: 2021-09-08T08:58:59+0000
انخفاض أسعار الذهب الأجنبي والمحلي في العراق

شفق نيوز/ انخفضت أسعار الذهب الاجنبي والعراقي في الأسواق المحلية، يوم الاربعاء.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي سعر بيع 368 الف دينار، فيما بلغ سعر الشراء 363 الفاً.

واشار مراسلنا، إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل انخفاضا ايضا عند 338 الف دينار، في حين بلغ سعر الشراء 333 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و375 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 340 الفاً و345 الف دينار.

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