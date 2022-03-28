انخفاض أسعار الذهب العالمية مع ارتفاع الدولار

شفق نيوز/ تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم الاثنين، مع ارتفاع مؤشر الدولار، فيما ظلت عوائد سندات الخزانة الأمريكية ثابتة بالقرب من أعلى مستوياتها في عدة أشهر، مع تركيز المستثمر على محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا هذا الأسبوع.

وانخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7٪ عند 1943.72 دولارًا للأونصة، اعتبارًا من الساعة 04:26 بتوقيت غرينتش، ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1943.50 دولاراً.

وعزز مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع واحد، ما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الآخرين.

واستفاد الدولار من مكانته كملاذ آمن ودفع الصراع في أوكرانيا التوقعات الفيدرالية الأمريكية الاحتياطي برفع أسعار الفائدة مدعومًا بتوقعات تشديد السياسة النقدية من قبل الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن الاخرى انخفضت الفضة الفورية بنسبة 1.5٪ إلى 25.13 دولارًا للأونصة وتراجع البلاتين بنسبة 0.7٪ إلى 995.03 دولارًا، بينما تراجع البلاديوم أضاف 1٪ إلى 2،359.72 دولاراً.